Giuliano frene bastı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    frene bastı

    <a href="/index/giuliano?id=774518a0-ce01-4f87-93c0-3ec1f4cfc01f" class="" rel="tag">Giuliano</a> frene bastı

    'nin ligde 14 golle en skorer ismi olan vites küçülttü.

    'nin ligde 14 golle en skorer ismi olan vites küçülttü. Sambacı son 5 maçta 1 gol atabildi. Sadece 'de 4-1 kazanılan maçında fileleri havalandıran yıldız, , Demir Grup , ve maçlarında suskun kaldı. kupa finalinde de etkili olamamıştı.

    1. 13.5.2018
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