Fenerbahçe'nin ligde 14 golle en skorer ismi olan Giuliano vites küçülttü. Sambacı son 5 maçta 1 gol atabildi. Sadece Kadıköy'de 4-1 kazanılan Antalyaspor maçında fileleri havalandıran yıldız, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında suskun kaldı. Giuliano kupa finalinde de etkili olamamıştı.