Giuliano frene bastı
Fenerbahçe'nin ligde 14 golle en skorer ismi olan Giuliano vites küçülttü.
Fenerbahçe'nin ligde 14 golle en skorer ismi olan Giuliano vites küçülttü. Sambacı son 5 maçta 1 gol atabildi. Sadece Kadıköy'de 4-1 kazanılan Antalyaspor maçında fileleri havalandıran yıldız, Osmanlıspor, Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa ve Bursaspor maçlarında suskun kaldı. Giuliano kupa finalinde de etkili olamamıştı.
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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