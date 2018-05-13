Fenerbahçe, Karabük'te coşkuyla karşılandı
Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında yarın Kardemir Karabükspor ile karşılaşacak Fenerbahçe, Karabük'e geldi.
İstanbul'dan kara yoluyla gelen Fenerbahçe kafilesi, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.
Polis ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, bir grup Fenerbahçe taraftarı takımı tezahüratlarla karşıladı.
Otel girişinde bir taraftar kaptan Volkan Demirel'e çiçek verirken, Volkan otelde kendisini bekleyen engelli bir çocukla fotoğraf çektirdi.
- 13.5.2018 22:42
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Ali Fatinoğlu’ndan şok iddia
Toplam 2
Yorum
kadir başkan adayı olmuşsun saçma saçma laf etme.Kimden duyduysan açıkla.Yoksa konuşma.Sana başkanlık yakışmıyor.insanları birbirine düşman etme.
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
Yorum
Aslan Yaziklar olsunda futbolcularinin sezon sonu sakatlanma görüntüleri söylentiyi dogrular gibi degilmi E.BULUTsaha icine müdahaleleri nedendi?
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Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek'ten prim açıklaması: "Yazıklar olsun!"
Toplam 10
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misafir Hoş bir durum değil. Bu sözleri söyleyen zaten GS başkanı olamaz.
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