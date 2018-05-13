Fenerbahçe, Karabük'te coşkuyla karşılandı – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    , Karabük'te coşkuyla karşılandı

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, Karabük'te coşkuyla karşılandı

    'in 33. haftasında yarın ile karşılaşacak , Karabük'e geldi.

    'dan kara yoluyla gelen kafilesi, Safranbolu ilçesinde konaklayacağı otele yerleşti.

    Polis ekipleri otel çevresinde güvenlik önlemi alırken, bir grup taraftarı takımı tezahüratlarla karşıladı.

    Otel girişinde bir taraftar kaptan 'e çiçek verirken, Volkan otelde kendisini bekleyen engelli bir çocukla fotoğraf çektirdi.


    1. 13.5.2018 22:42
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