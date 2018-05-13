Fenerbahçe istedi alamadı! Şimdi devler peşinde!
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sezon başında kadroda görmek istediği ancak Olympiakos'a kaptırılan Jagos Vukovic kıymete bindi.
Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sezon başında kadroda görmek istediği ancak Olympiakos'a kaptırılan Jagos Vukovic kıymete bindi. 29 yaşındaki Sırp stoper ile özellikle İtalyan takımlarının yakından ilgilendiği ve Fiorentina, Udinese ve Genoa'nın Yunan ekibine teklif yaptıkları bildirildi
- 13.5.2018
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Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
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Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
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Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
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