Fenerbahçe istedi alamadı! Şimdi devler peşinde! – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    13 Mayıs 2018, Pazar
    CANLI ENGLISH

    istedi alamadı! Şimdi devler peşinde!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> istedi alamadı! Şimdi devler peşinde!

    Teknik direktör 'ın sezon başında kadroda görmek istediği ancak 'a kaptırılan Jagos Vukovic kıymete bindi.

    Teknik direktör 'ın sezon başında kadroda görmek istediği ancak 'a kaptırılan Jagos Vukovic kıymete bindi. 29 yaşındaki Sırp stoper ile özellikle İtalyan takımlarının yakından ilgilendiği ve , Udinese ve Genoa'nın Yunan ekibine teklif yaptıkları bildirildi

    1. 13.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    istedi alamadı! Şimdi devler peşinde! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN