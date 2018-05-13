Teknik direktör Aykut Kocaman'ın sezon başında kadroda görmek istediği ancak Olympiakos'a kaptırılan Jagos Vukovic kıymete bindi. 29 yaşındaki Sırp stoper ile özellikle İtalyan takımlarının yakından ilgilendiği ve Fiorentina, Udinese ve Genoa'nın Yunan ekibine teklif yaptıkları bildirildi