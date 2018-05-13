Fenerbahçe ve G.Saray'ın uzun süre ilgilendiği sol bek Criscito eski kulübüne geri döndü.
Fenerbahçe ve G.Saray'ın uzun süre ilgilendiği sol bek Criscito eski kulübüne geri döndü. Sezon sonu Zenit'le yollarını ayıracağını açıklayan tecrübeli futbolcunun Genoa ile uzun süreli bir anlaşma imzaladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve ardından da Genoa teknik ekibinde görev yapacağı bildirildi.
- 13.5.2018
-
Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe
Toplam 33
Yorum
sami sen bu yil uc macta akhisardan 8/9 gol yedin once onun hesabini ver, sonra konus,
-
Beşiktaş'ta 3 yıldız kadroda yok!
Toplam 4
Yorum
Bence Gercekten Töre ve Larin Forma veririm Senol Günes haladir anlamadi Mi Love Ve Lens Le Olmuyor bu
-
Galatasaray evinde Yeni Malatyaspor'u 2-0 mağlup etti
Toplam 6
Yorum
hahaha düşünsenize son hafta gs göztepede yeniliyor başakşehir şampiyon oluyor ne gülerim ama :D
Criscito yine Genoa’da haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.