Criscito yine Genoa’da – Fotomaç – 13 Mayıs 2018
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    13 Mayıs 2018, Pazar
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    yine ’da

    <a href="/index/criscito?id=5ce91f10-a9ab-4a25-8364-a22d2ba40af6" class="" rel="tag">Criscito</a> yine <a href="/index/genoa?id=203e64c2-2048-44dd-a288-b093feeb171a" class="" rel="tag">Genoa</a>’da

    ve G.Saray'ın uzun süre ilgilendiği sol bek eski kulübüne geri döndü.

    ve G.Saray'ın uzun süre ilgilendiği sol bek eski kulübüne geri döndü. Sezon sonu Zenit'le yollarını ayıracağını açıklayan tecrübeli futbolcunun ile uzun süreli bir anlaşma imzaladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve ardından da teknik ekibinde görev yapacağı bildirildi.

    1. 13.5.2018
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