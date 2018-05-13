Fenerbahçe ve G.Saray'ın uzun süre ilgilendiği sol bek Criscito eski kulübüne geri döndü. Sezon sonu Zenit'le yollarını ayıracağını açıklayan tecrübeli futbolcunun Genoa ile uzun süreli bir anlaşma imzaladığı belirtildi. İtalyan basınında yer alan haberlere göre, 31 yaşındaki futbolcunun 2023'e kadar sözleşme imzaladığı ve ardından da Genoa teknik ekibinde görev yapacağı bildirildi.