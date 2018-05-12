Volkan Demirel soyunma odasında arkadaşlarına patladı
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    soyunma odasını inletti: Burası

    Volkan Demirel soyunma odasını inletti: Burası Fenerbahçe

    Ligde bu sezon 2 kez yenildiği rakibi Akhisarspor'a, Ziraat Türkiye Kupası finalinde de 3-2 mağlup olan F.Bahçe'de, kaptan Volkan Demirel maç sonu soyunma odasında adeta patladı.

    1. 12.5.2018 10:39
    2. Güncelleme: 12.5.2018 10:39
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