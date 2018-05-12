Tarih açıklandı: 02-03 Haziran – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Tarih açıklandı:

    Tarih açıklandı: 02-03 Haziran
    Sarı-lacivertli yönetim, seçimli genel kurulun salt çoğunluk sağlanması durumunda 26-27 Mayıs'ta, aksi halde 'da Ülker Stadı'nda yapılacağını duyurdu. İlk gün Başkanlık Divanı seçimi gerçekleşecek, faaliyet raporu okunacak, gündemdeki maddeler görüşülecek. İkinci gün ise oy verilecek.
    1. 12.5.2018
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