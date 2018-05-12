Oğuzhan, Everton yolunda
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Ada'ya uçuyor! 12 milyon €

    <a href="/index/oguzhan-ozyakup?id=fd358165-4635-49df-9bea-a3775fb53ab0" class="" rel="tag">Oğuzhan Özyakup</a> Ada'ya uçuyor! 12 milyon €

    Oğuzhan Özyakup, sezon sonunda yeniden Ada'ya dönüyor.

    1. 12.5.2018 11:10
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