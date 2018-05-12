Karabük için start verildi – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    için start verildi

    Karabük için start verildi
    Kanarya, ligde pazartesi günü deplasmanda oynayacağı maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Aslar rejenerasyon çalışması yaparken, diğerleri iki gruba ayrılıp 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonu gerçekleştirdi. İdman dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
    1. 12.5.2018
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