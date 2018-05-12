Finaller Fener’e yaramıyor

Türkiye Kupası'nın finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarılacivertliler, son 20 yılda Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7'sini kaybetti. İki kupayı 2011- 12'de Bursa'dan, 2012-13'te Trabzonspor'dan alan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'a ise 5 kez final kaybetti. Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final yitiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da da yine iki defa rakibini geçemedi. Sarı-lacivertliler, 2011-12 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe yine son 20 yılda ligde de 3 kez şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.



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