Finaller Fener’e yaramıyor
Sarı-lacivertli takım son adımı bir türlü atamıyor! Son 20 yılda Türkiye Kupası’nda 9 kez finale yükselen Fenerbahçe, bunların sadece 2’sinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, yine aynı sürede ligdeki son maçlarda da 3 kez şampiyonluğu kaptırdı
Türkiye Kupası'nın finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen Fenerbahçe, son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarılacivertliler, son 20 yılda Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7'sini kaybetti. İki kupayı 2011- 12'de Bursa'dan, 2012-13'te Trabzonspor'dan alan Kanarya, ezeli rakibi Galatasaray'a ise 5 kez final kaybetti. Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final yitiren Fenerbahçe, TFF Süper Kupa'da da yine iki defa rakibini geçemedi. Sarı-lacivertliler, 2011-12 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe yine son 20 yılda ligde de 3 kez şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.
KUPA FiNALLERi
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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