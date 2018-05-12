Finaller Fener’e yaramıyor – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Finaller Fener’e yaramıyor

    Finaller Fener’e yaramıyor

    Sarı-lacivertli takım son adımı bir türlü atamıyor! Son 20 yılda ’nda 9 kez finale yükselen , bunların sadece 2’sinde mutlu sona ulaştı. Kanarya, yine aynı sürede ligdeki son maçlarda da 3 kez şampiyonluğu kaptırdı

    'nın finalinde Akhisarspor'a 3-2 yenilen , son dönemlerde final maçlarında aldığı başarısız sonuçlarla dikkati çekiyor. Sarılacivertliler, son 20 yılda Türkiye Kupası'nda 9 kez finale kalma başarısı göstermesine rağmen son adımı atmayı sadece 2 kez başardı. Fenerbahçe, bu final maçlarının 7'sini kaybetti. İki kupayı 2011- 12'de 'dan, 2012-13'te 'dan alan Kanarya, ezeli rakibi 'a ise 5 kez final kaybetti. Türkiye Kupası'nda rakibine 2 final yitiren Fenerbahçe, 'da da yine iki defa rakibini geçemedi. Sarı-lacivertliler, 2011-12 sezonunun son maçında karşılaştığı rakibini yine yenemedi ve şampiyonluğu verdi. Fenerbahçe yine son 20 yılda ligde de 3 kez şampiyonlukları son maçlarda rakiplerine kaptırdı.

    KUPA FiNALLERi


    1. 12.5.2018
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