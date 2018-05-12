F.Bahçe Ndiaye için Ada'ya uçuyor
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    'den Ndiaye çıkarması

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den Ndiaye çıkarması

    Fenerbahçe yeni sezon için transfer çalışmalarına planlanan oyuncular üzerinden başlıyor....

    1. 12.5.2018 08:35
    2. Güncelleme: 12.5.2018 08:36
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