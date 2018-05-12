Dört büyük ligden rakip çıkmayacak
Hala şampiyonluk şansı bulunan F.Bahçe, ligde en kötü ikinci olup Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak istiyor. Yeni statü gereği UEFA sıralamasında ilk dört sırada yer alan İspanya, Almanya, İngiltere ve İtalya liglerinin 4'er takımı Devler Ligi'ne direkt gidiyor. Gruplara kalabilmesi için sırasıyla İkinci, üçüncü ve play-off turlarını geçmek zorunda olan sarı- lacivertli ekibe, hiçbir aşamada bu ülkelerin takımları çıkmayacak. Kanarya, ligi ikinci bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde serüvenine 24-25 Temmuz'da başlayacak. Bu da sezonu haziran bitmeden açması demek.
- 12.5.2018
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 14
Yorum
bjkli Adam hiçbir maç yok ki faturayı hakemlere çıkarmasın Bursa maçını hiç görmez. Avrupalı hakemlerin yönettiği Vardar maçında hüsran
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Oğuzhan Özyakup için Arsenal'le pazarlıklar başladı
Toplam 1
Yorum
taraftar adamın zaten sezon sonu sözleşmesi bitiyo kaldı ki kim düşürür payını ne saçma muhabbet arsenaldamı feda dicek beşiktaş için hahaha
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Galatasaray'da gelecek Fatih Terim'in elinde!
Toplam 3
Yorum
metinn sn.fatih terim gibi basarili bir t.direktöre sahibiz ve KIYMETINI bazi dis mihrakalrin alcakca saldirilari nedeni ile bilemiyoruz yazikkkk
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