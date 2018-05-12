Dört büyük ligden rakip çıkmayacak – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Dört büyük ligden rakip çıkmayacak

    Dört büyük ligden rakip çıkmayacak

    Hala şampiyonluk şansı bulunan F.Bahçe, ligde en kötü ikinci olup Şampiyonlar Ligi için ön eleme oynamak istiyor. Yeni statü gereği sıralamasında ilk dört sırada yer alan , , ve liglerinin 4'er takımı Devler Ligi'ne direkt gidiyor. Gruplara kalabilmesi için sırasıyla İkinci, üçüncü ve play-off turlarını geçmek zorunda olan sarı- lacivertli ekibe, hiçbir aşamada bu ülkelerin takımları çıkmayacak. Kanarya, ligi ikinci bitirmesi halinde Şampiyonlar Ligi'nde serüvenine 24-25 Temmuz'da başlayacak. Bu da sezonu haziran bitmeden açması demek.

    1. 12.5.2018
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