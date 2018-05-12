‘Ciğer polemiği’ – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    polemiği’

    ‘<a href="/index/ciger?id=934339e4-5366-4a7e-af4e-4d309f953560" class="" rel="tag">Ciğer</a> polemiği’
    Fenerbahçeli futbolcular ve teknik heyet, maçtan sonra soyunma odasında partisi verdikleri gerekçesiyle sosyal medyadan adeta bombardımana tutuldular! Ancak " partisi" iddiası doğru değil. 'nin deplasmanda oynadığı her maçın sonunda soyunma odasına yemek söyleniyor. 'da da öyle oldu, yörenin meşhur yemeği ciğer sipariş edildi ancak moral bozukluğu nedeniyle bırakın yemeyi, hiç kimse ciğerlerden tatmadı bile.
    1. 12.5.2018
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