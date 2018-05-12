Bu mu hediye! – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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HEPSİ
    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    Bu mu hediye!

    Bu mu hediye!

    Sarı-lacivertli kulübün başkanı, “ vermiştiniz, bana memleketimde kupayı hediye edecektiniz. Bu mu sizin verdiğiniz ” diyerek futbolculara sitem etti

    , 'daki final maçında Akhisar'a 3-2 mağlup olup 'nı kaybederken, bu kaderi 11'inci kez yaşadı. Sarı-lacivertli takımda maçtan sonra keder ve üzüntü hakimdi. Futbolcuların ve teknik heyetin ağzını bıçak açmazken, başkan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşıyordu.

    NE DİYEYİM ŞİMDİ BEN SİZE?
    Kaçan kupa için futbolcularına sitem eden Yıldırım, " vermiştiniz, bana memleketimde kupa hediye edecektiniz. Bu mu sizin verdiğiniz sözler, bu mu hediyeniz! Ne diyeyim ben " dedi. Dönüş yolunda uçakta sessizlik hüküm sürerken, bazı futbolcular evlerine gitmeyerek geceyi tesislerde geçirdiler. Teknik direktör , moralleri dip yapan oyuncularını, bugünden itibaren ligdeki spor maçına motive etmek için uğraş verecek.

    Locada tansiyonu çıktı
    Stadı'ndaki finalin ilk yarısını protokol tribününde izleyen , ikinci yarıda locaya geçti. Uğur denemesi bir işe yaramayan başkanın maçtan sonra locada tansiyonunun çıktığı, bu yüzden kısa süreli de olsa koltuğa uzanıp dinlendiği öğrenildi.

    5'TE SIFIR!
    Akhisar'a bu sezon üçüncü kez mağlup olan , sezonu bir kez daha kupasız kapatma tehlikesi ile karşı karşıya. , 2'si 'da olmak üzere TM Akhisar'la oynadığı son 5 karşılaşmayı da kaybetti.

    1. 12.5.2018
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