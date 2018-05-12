Alper Potuk pişmanlığı – Fotomaç – 12 Mayıs 2018
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    12 Mayıs 2018, Cumartesi
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    pişmanlığı

    <a href="/index/alper-potuk?id=cac76c75-ced6-4f83-9f16-f0d733c42f30" class="" rel="tag">Alper Potuk</a> pişmanlığı
    , ligdeki iki maçın ardından Akhisar'la oynanan kupa finalinde bulduğu şansı da iyi kullanamadı. Sarı-lacivertli yönetim, kontratını 4 yıl uzattığı milli oyuncunun performansı ile hayal kırıklığı yaşarken, oyuncuya taraftarın da tepkisi giderek artıyor. Alper son 3 maçta da 90 dakikayı bitiremedi.
    1. 12.5.2018
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