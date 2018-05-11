Muslera kupa sayısında Aziz Yıldırımı yakaladı! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    Muslera kupa sayısında Aziz Yıldırımı yakaladı!

    Muslera kupa sayısında Aziz Yıldırımı yakaladı!

    Fernando Muslera, takımının şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı sayıya ulaşacak

    1. 11.5.2018 10:37
    2. Güncelleme: 11.5.2018 10:38
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