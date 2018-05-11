Muslera kupa sayısında Aziz Yıldırımı yakaladı!
Fernando Muslera, takımının şampiyonluk ipini göğüslemesi durumunda kupa sayısında Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım ile aynı sayıya ulaşacak
- 11.5.2018 10:37
- Güncelleme: 11.5.2018 10:38
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Türkiye Buz Hokeyi Federasyonu'ndan flaş Akhisarspor-Fenerbahçe paylaşımı: "Demek kimsenin kafası gözü yarılmayınca böyle oluyor"
Toplam 17
Yorum
kartal Aslında Fenerbahçe kupayı alabilir di. Ama Akhisar sahaya çıktı. Akhisar sahaya çıkmamış olsa kupayı alabilirdi ,evet alabilirdi ,yaaaa
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
aziz yıldırım ne koymuş lafı be
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Mustafa Yumlu: "Fenerbahçe'den Allah razı olsun"
Toplam 11
Yorum
GÜVEN TAM TEBRİKLER EFSANE. İNŞALLAH HOCALIKTA DA EFSANE OLACAKSIN. İLKİ BU OLDU. BAŞARILARIN DAİM OLSUN, OLUR İNŞALLAH. GÜVEN TAM
Muslera kupa sayısında Aziz Yıldırımı yakaladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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