Fenerbahçeli Neustadter, Rusya kadrosunda – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    Fenerbahçeli Neustadter, kadrosunda

    Fenerbahçeli Neustadter, Rusya kadrosunda

    ’nin başarılı futbolcusu , için kadrosuna çağrıldı.

    'da gerçekleşecek 'nda kadrolar belli olmaya başladı. Ev sahibi olan Rusya'nın kadrosu belli olurken 'nin savunmacısı de kadroya çağrıldı. Özellikle bu sezon savunmada gösterdiği performansla başarılı bir çıkış yakalan Neustadter, Rusya Milli Takım Teknik Direktörü Stanislav Cherchesov tarafından kadroya dahil edildi.

    Neustadter bu sezon Fenerbahçe formasıyla 30 maçta forma giyerken 3 de gol kaydetti.
    1. 11.5.2018 15:20
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fenerbahçeli Neustadter, Rusya kadrosunda haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN