Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi
Fenerbahçe, kupa finalindeki saha olayları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.
Hukuk Müşavirliği'nce 11.05.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir.
1- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan TELESET MOBİLYA AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
2- SİVAS BELEDİYESPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SİVAS BELEDİYESPOR-AFJET AFYONSPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
3- KEÇİÖRENGÜCÜ Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan KEÇİÖRENGÜCÜ-MENEMEN BELEDİYESPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
4- SAKARYASPOR A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "saha olayları" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
5- BANDIRMASPOR Kulübü'nün 10.05.2018 tarihinde oynanan SAKARYASPOR A.Ş.-BANDIRMASPOR TFF 2. Lig Play Off müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
- 11.5.2018 17:47
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Tolgay Ali Arslan'dan kupa göndermesi! Fenerbahçe...
Toplam 37
Yorum
Söz Bir.... İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET, İLAHİ ADALET.... TEBRİK EDİYORUM TM .AKHİSARI, ALIN TERİYLE KUPALARINI ALDILAR.. HAYIRLI OLSUN....
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Beşiktaş'ta kombineler satışa çıkıyor
Toplam 1
Yorum
mokokoooo kombine alınnnnnnn
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Felipe Melo'dan Fenerbahçelileri kızdıracak paylaşım
Toplam 27
Yorum
fb'li Dünyanın öbür ucuna kadar gitmiş hala fenerbahçe. Ne acıymış arkadaş bitmek bilmiyor.
Fenerbahçe PFDK'ya sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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