Fenerbahçe kupaya hasret kaldı! – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    11 Mayıs 2018, Cuma
    CANLI ENGLISH

    kupaya hasret kaldı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> kupaya hasret kaldı!

    , 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri şubesi olarak kupa yüzü göremedi.

    , 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri şubesi olarak kupa yüzü göremedi. o sezondan beri ligi iki kez ikinci bitirirken bir kez de üçüncü bitirdi. Fenerbahçe, 'nda ise 2015 - 2016 sezonunda finalde 'a kaybetmişti.
    1. 10.5.2018 23:01
    2. Güncelleme: 11.5.2018 02:06
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    kupaya hasret kaldı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN