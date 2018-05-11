Fenerbahçe Doğuş lider bitirdi – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    lider bitirdi

    <a href="/index/fenerbahce-dogus?id=be72b8f0-f1f3-4f85-b68b-9d933864bac2" class="" rel="tag">Fenerbahçe Doğuş</a> lider bitirdi

    , Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 30. ve son haftasında konuk ettiği 'u 96-73 yendi.

    Sarı-lacivertli ekip, bu sonuçla 27. galibiyet elde etti ve normal sezonu lider tamamladı. ise 19. yenilgisini aldı.

    Karşılıklı basketlerle başlayan karşılaşmada Vesely ve Ahmet Düverioğlu'nun pota altından kaydettiği sayılarla , 3. dakikayı 9-7 üstün geçti. Savunmasını sertleştiren konuk ekip, Thompson'ın dış atışlardan Ayberk Olmaz'ın boyalı alandan ürettiği sayılarla 6. dakikada farkı 5 sayıya (16-11) çıkardı. Çeyreğin kalan bölümünde sarı-lacivertli ekip oyunu dengeledi ve ilk çeyrek 21-21 eşitlikle sona erdi.

    İkinci çeyrekte pota altından arka arkaya sayılar bulan , 14. dakikayı 32-31 önde tamamladı. Ardından 7-0'lık seri yakalayan ve 17. dakikada farkı 7 sayıya (39-32) çıkartan , Egehan Arna'nın etkili oyunuyla soyunma odasına 49-40 üstün gitti.

    İkinci yarıya Guduric ve Vesely'in sayılarıyla başlayan Fenerbahçe Doğuş, 23. dakikanın içinde farkı çift hanelere çıkardı: 54-44. Dış atışlardan sayılar üreten konuk ekibe pota altından bulduğu sayılarla karşılık veren sarı-lacivertli ekip, farkı açtı ve final periyoduna 71-57 önde girdi.

    Son çeyreğe de etkili başlayan sarı-lacivertli ekip, dış atışlardan arka arkaya bulduğu basketlerle 35. dakikada farkı 27 sayıya kadar çıkardı: 87-61. Çeyreğin son bölümünde rahat bir oyun sergileyen Fenerbahçe Doğuş, sahadan 96-73 galip ayrıldı.

    1. 11.5.2018 17:58
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