Emenike 'uykum var' dedi, idmanı bıraktı
Las Palmas forması giyen Emenike, uykusu olduğunu belirterek idman yapmadı.
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Emmanuel Emenike, Las Palmas'ta yaptığı ilginç hareketle gündeme geldi.
İspanyol ekibi Las Palmas'ın Olympiakos'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Emenike, takımla yapılan son çalışmayı yarıda bıraktı.
Nijeryalı golcü "Uykum var. Çalışmak istemiyorum" diyerek idmanı terk etti.
Emenike'ye ceza
La Liga ekibi, yaptığı ilginç hareket sonrası antrenörünün yanıtını beklemeden tesislerden ayrılan Emenike'ye cez verecek.
- 11.5.2018 12:27
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Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Toplam 1
Yorum
Sedat 16 mac ceza cok Arkadaşlar 10 cm önünde adama faul yapılıyor allak korsun bıleği bükülebilirdi o acıyla yerden kalkıyor ve sınırnı boşaltıyr
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Toplam 8
Yorum
Trabzonlu Akhisarspor' u kutluyorum. Bir Anadolu takımının daha paranın saltanatına dur demesi çok önemli.
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Toplam 11
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adalet 09 1 maç ya 1 maç şu topalı kes valbuenayla, elif elmasla başla bırak takım kaybederse kaybetsin arkadaş zaten öyle kaybediyor böylede bu neyin
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