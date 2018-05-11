Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu – Fotomaç – 11 Mayıs 2018
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    11 Mayıs 2018, Cuma
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    ’ın Akhisar kabusu

    <a href="/index/aykut-kocaman?id=1136869f-b6b3-4cc4-8b71-da62438a9176" class="" rel="tag">Aykut Kocaman</a>’ın Akhisar kabusu

    , başında olduğu takımlarda Akhisarspor’a karşı galip gelemiyor. Kocaman, son iki sezonda Akhisar'a karşı oynadığı 5 maçta gülen taraf olamadı.

    , finalinde karşılaştığı Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu. Bu maçla birlikte Akhisarspor, bu sezon ile karşılaştığı 3 maçta da rakibini mağlup etti. Öte yandan 'ın başında olduğu takımlarda Akhisarspor'a karşı galip gelemiyor. Geçtiğimiz sezon 'u çalıştıran tecrübeli teknik adam, deplasmanda Akhisarspor'a 1-0 ve evinde 3-0 mağlup olmuştu. Şu anda Fenerbahçe'yi çalıştıran Kocaman'ın geçtiğimiz sezon Akhisarspor'a karşı olan kabusu, bu sezonda sarı-lacivertlilerde sürüyor.

    , bu sezon 'de yeşil-siyahlılara karşı deplasmanda oynadığı maçta 1-0 ve evinde 3-2 mağlup olurken Finali'nde de 3-2 mağlup olup kupayı Akhisarspor'a kaptırdı.
    1. 11.5.2018 11:14
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