Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, başında olduğu takımlarda Akhisarspor’a karşı galip gelemiyor. Kocaman, son iki sezonda Akhisar'a karşı oynadığı 5 maçta gülen taraf olamadı.
Aykut Kocaman, bu sezon Süper Lig'de yeşil-siyahlılara karşı deplasmanda oynadığı maçta 1-0 ve evinde 3-2 mağlup olurken Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde de 3-2 mağlup olup kupayı Akhisarspor'a kaptırdı.
- 11.5.2018 11:14
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Arda Turan için dünya basını ne dedi?
Toplam 1
Yorum
Sedat 16 mac ceza cok Arkadaşlar 10 cm önünde adama faul yapılıyor allak korsun bıleği bükülebilirdi o acıyla yerden kalkıyor ve sınırnı boşaltıyr
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Toplam 8
Yorum
Trabzonlu Akhisarspor' u kutluyorum. Bir Anadolu takımının daha paranın saltanatına dur demesi çok önemli.
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Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu
Toplam 11
Yorum
adalet 09 1 maç ya 1 maç şu topalı kes valbuenayla, elif elmasla başla bırak takım kaybederse kaybetsin arkadaş zaten öyle kaybediyor böylede bu neyin
Aykut Kocaman’ın Akhisar kabusu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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