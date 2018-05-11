Aykut Kocaman: "Atamayana atarlar"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, "Daha çok Fernandao'nun üzerinden topların yoğunlukta olduğu döneme girdik. Atamayana atarlar oldu. Kazanmayı bilmek kadar kaybetmeyi de bilmek lazım. Rakibimiz iyi mücadele etti" diye konuştu. Hakem heyetinde kısmi hataların olduğunu savunan sarı-lacivetli hoca, şöyle devam etti: Bir kısım hatalar bizim aleyhimizeydi ancak maç yönetim tarzını hakkaniyet içinde üretmeye çalıştı. İyi bir final maçı yönettiğini düşünebiliriz. Üzüntümüzü ifade etmemizin dışında futbol atma oyunudur. Atmayı becereceksin. Atamazsan eğer yüzdesel olarak iyi oynayan bir takım ile karşılaşınca mağlubiyet kaçınılmaz oluyor. Maçın özeti böyleydi. Atamayana atarlar. Çok kuvvetli bir başlangıç yaparken sağlı sollu atakların birisi gol olunca bizim üzerimizde ciddi bir yıkım oldu. Daha sonraki süreçte öne geçmek için hamlelerimizin başarısız geçmesi esas problemdi.