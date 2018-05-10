Kameni'den 'yedeklik' açıklaması – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Kameni'den 'yedeklik' açıklaması

    Kameni'den 'yedeklik' açıklaması

    kalecisi , AS gazetesine konuştu.

    kalecisi , AS gazetesine konuştu. 34 yaşındaki file bekçisi, "F.Bahçe, 'nin en büyüğü. Kulüp, başarılı olmak için her fırsatı sunuyor. Sezon başında düzenli şekilde oynuyordum. Sonra hiçbir sebep gösterilmeden yedek kulübesine geçtim" dedi.

    1. 10.5.2018
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