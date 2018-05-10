Kameni'den 'yedeklik' açıklaması
Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, AS gazetesine konuştu.
Sarı-lacivertlilerin Kamerunlu kalecisi Carlos Kameni, AS gazetesine konuştu. 34 yaşındaki file bekçisi, "F.Bahçe, Türkiye'nin en büyüğü. Kulüp, başarılı olmak için her fırsatı sunuyor. Sezon başında düzenli şekilde oynuyordum. Sonra hiçbir sebep gösterilmeden yedek kulübesine geçtim" dedi.
- 10.5.2018
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