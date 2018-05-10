Fenerbahçe kupaya hasret kaldı! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    kupaya hasret kaldı!

    Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!

    , 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri şubesi olarak kupa yüzü göremedi.

    , 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri şubesi olarak kupa yüzü göremedi. Fenerbahçe o sezondan beri ligi iki kez ikinci bitirirken bir kez de üçüncü bitirdi. Fenerbahçe, 'nda ise 2015 - 2016 sezonunda finalde 'a kaybetmişti.
    1. 10.5.2018 23:01
    2. Güncelleme: 10.5.2018 23:22
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