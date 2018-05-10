Fenerbahçe kupaya hasret kaldı!
Fenerbahçe, 2013 - 2014 sezonunda ligi şampiyon bitirdiğinden beri futbol şubesi olarak kupa yüzü göremedi.
- 10.5.2018 23:01
- Güncelleme: 10.5.2018 23:22
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