Aziz Yıldırım'dan çıkarma! – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    10 Mayıs 2018, Perşembe
    CANLI ENGLISH

    'dan çıkarma!

    Aziz Yıldırım'dan çıkarma!

    Başkan ; Mersin ve ’da üyelerle buluşarak, projelerini anlattı

    Başkanı , 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan kongre öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Yıldırım dün güneydoğu turunda kongre üyeleriyle buluştu. Önce Mersin'e giden, oradan 'ya geçen başkan haziran ayındaki seçim öncesi proje ve çalışmalarını anlattı. Yıldırım, "Ben bir öğretmen oğluyum, 98 yılında bu kulübe başkan olduğumda 16 milyon dolar bütçesi vardı. Şuan da 250 milyon dolar bütçesi var kulübün. Geldiğim gün 'Ben stadyum yapacağım' demiştim, 'Yapamazlar' dediler. Kendi kaynaklarımızla yaptık. 'nı 26 milyon TL'ye yaptık. Fenerbahçe'yi bölmeyin dedim. Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

    1. 10.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Aziz Yıldırım'dan çıkarma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN