Aziz Yıldırım'dan çıkarma!
Başkan Aziz Yıldırım; Mersin ve Adana’da üyelerle buluşarak, projelerini anlattı
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 2-3 Haziran tarihlerinde yapılacak olan kongre öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Yıldırım dün güneydoğu turunda kongre üyeleriyle buluştu. Önce Mersin'e giden, oradan Adana'ya geçen başkan haziran ayındaki seçim öncesi proje ve çalışmalarını anlattı. Yıldırım, "Ben bir öğretmen oğluyum, 98 yılında bu kulübe başkan olduğumda 16 milyon dolar bütçesi vardı. Şuan da 250 milyon dolar bütçesi var kulübün. Geldiğim gün 'Ben stadyum yapacağım' demiştim, 'Yapamazlar' dediler. Kendi kaynaklarımızla yaptık. Topuk Yaylası'nı 26 milyon TL'ye yaptık. Fenerbahçe'yi bölmeyin dedim. Altyapıyı geliştirip genç çocukları kazandırarak, bir devrim yapmamız lazım. Siyah Çoraplılar Futbol Akademisi'ni bu yüzden hayata geçiriyoruz" diye konuştu.
- 10.5.2018
-
Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
-
Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
Yorum
nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
-
Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
Yorum
hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
Aziz Yıldırım'dan çıkarma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.