Akigo ilk peşinde – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    Akigo ilk peşinde

    Akigo ilk peşinde

    Tarihinde ilk kez finale çıkan TM Akhisar’ın hocası : F.Bahçe’yi yenip kupayı alarak efsane olmak elimizde. Başarırsak bizim için büyük olay olacak

    Teleset Mobilya Akhisarspor sahaya ilkleri başarmak için çıkacak. Ege ekibi, şampiyon olursa ilk kez bu onuru yaşarken, kupayı 38 yıl sonra bölgesine getirecek. Ege'de en son Altay, 1980 yılında kupayı kazandı. Teknik direktör , "Buraya hak ederek geldik. Kupayı kazanıp, önemli bir işe imza atmak istiyoruz. Akhisar'ı 48 yıl sonra Avrupa'ya götürebilirsek, bizim için büyük gurur olacak. Kazanıp kulüpte efsane hoca, efsane oyuncular olmak bizim elimizde" dedi.

    SELEZNOV CEZALI
    Akhisarspor'un hücumdaki en önemli oyuncusu ve kupada 4 golle en golcü iki isminden birisi olan Yevgen Seleznov sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Lukac ile sakat olan Eray ile Serginho da yok. Seleznov'un yerine iyilişen Henrique ya da Muğdat ileri uçta yer alacak.
    1. 10.5.2018
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