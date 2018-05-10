Akigo ilk peşinde
Tarihinde ilk kez finale çıkan TM Akhisar’ın hocası Okan Buruk: F.Bahçe’yi yenip kupayı alarak efsane olmak elimizde. Başarırsak bizim için büyük olay olacak
SELEZNOV CEZALI
Akhisarspor'un hücumdaki en önemli oyuncusu ve kupada 4 golle en golcü iki isminden birisi olan Yevgen Seleznov sarı kart cezası nedeniyle bu akşam forma giyemeyecek. Galatasaray maçında kulübede kırmızı kart gören kaleci Lukac ile sakat olan Eray ile Serginho da yok. Seleznov'un yerine iyilişen Henrique ya da Muğdat ileri uçta yer alacak.
- 10.5.2018
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Rodrigues'e son talip Lazio!
Toplam 6
Yorum
GS LI ŞAKAMI BU YA NE 15 RODRİGES AYARINDAKİ OYUNCULAR EN AZ 30 MLYN EURODUR
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Sofiane Feghouli'nin yerine Yasin Öztekin
Toplam 1
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nevzat mariano oynayacaksa lines arkada mariano onde süper olur bence
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Avrupa'ya damga vurdular
Toplam 1
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hakan fatih tekke nerde? süper kupa finalinde maçın adamı seçildi. Adam gol kralı oldu
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