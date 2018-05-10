Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım – Fotomaç – 10 Mayıs 2018
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    10 Mayıs 2018, Perşembe
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    'dan ile ilgili olay paylaşım

    Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe ile ilgili olay paylaşım

    Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe, Akhisarspor'a 3-2 kaybetti.

    1. 10.5.2018 22:46
    2. Güncelleme: 10.5.2018 23:06
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