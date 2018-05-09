Josef: İlk kupam için heyecanlıyım – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Josef: İlk kupam için heyecanlıyım

    Josef: İlk kupam için heyecanlıyım

    'nin en önemli oyuncularından olan Josef de , sarı lacivertli forma altında ilk kup heyecanını yaşamak istiyor

    'nin orta sahadaki kilit ismi Josef de , formasıyla ilk kupa için sabırsız ve heyecanlı olduğunu söyledi.

    Josef, "Fenerbahçe ile kupa sevinci yaşayamadım. Bu hem benim hem de takımım için hakedilmeyen bir durum. Taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

    NABİL DİRAR İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

    Sakatlığı nedeniyle maçında oynayamayan 'ın kupa finalinde sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Dirar yine Kocaman'ın ilk tercihi olacak.

    1. 9.5.2018 07:56
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