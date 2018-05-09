Josef: İlk kupam için heyecanlıyım

Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Josef de Souza, Fenerbahçe formasıyla ilk kupa için sabırsız ve heyecanlı olduğunu söyledi.

Josef, "Fenerbahçe ile kupa sevinci yaşayamadım. Bu hem benim hem de takımım için hakedilmeyen bir durum. Taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.

NABİL DİRAR İLK 11'E GERİ DÖNÜYOR

Sakatlığı nedeniyle Bursa maçında oynayamayan Nabil Dirar'ın kupa finalinde sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Dirar yine Kocaman'ın ilk tercihi olacak.