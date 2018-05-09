Josef: İlk kupam için heyecanlıyım
Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından olan Josef de Souza, sarı lacivertli forma altında ilk kup heyecanını yaşamak istiyor
Fenerbahçe'nin orta sahadaki kilit ismi Josef de Souza, Fenerbahçe formasıyla ilk kupa için sabırsız ve heyecanlı olduğunu söyledi.
Josef, "Fenerbahçe ile kupa sevinci yaşayamadım. Bu hem benim hem de takımım için hakedilmeyen bir durum. Taraftarımızla birlikte kupayı kaldırmak istiyoruz" diye konuştu.
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Sakatlığı nedeniyle Bursa maçında oynayamayan Nabil Dirar'ın kupa finalinde sağ kanattaki yerini alacağı bildirildi. Dirar yine Kocaman'ın ilk tercihi olacak.
- 9.5.2018 07:56
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FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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