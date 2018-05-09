Gürcan Bilgiç: "F.Bahçe yarıştıysa bunu hocasına borçlu"
Fenerbahçe'nin son Bursaspor on birine bakın. Dokuz oyuncu geçen seneden geliyor;
Soldado ve Guliano yeni... Ayrılan Kjaer ve Lens'i hesaba katarsanız, neredeyse aynı takım, aynı kalite...
Sahaya çıkanlar geçen seneyi üçüncü bitirmişti. Şimdikiler son iki haftaya hala şampiyonluk şansıyla giriyorlar.
Aradaki tek fark kulübede oturan "adam"dır. Aykut Kocaman sezon başından bu yana savundukları, felsefesi ve yönetim prensipleriyle, hakkında konuşanlarıtekzip etti.
- 9.5.2018
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Brezilya'nın efsanevi ismi Dunga, Rıza Çalımbay'ın yerine geliyor
Toplam 5
Yorum
FENASİ SÖĞÜT FUTBOLCU İKEN EFSANE İDİ,HATIRLAMIYORUM AMA ,ÇALIŞTIRDIĞI TAKIM DAN RESMEN KOVULDU,TRABZON SPOR HAYATININ HATASINI YAPAR,GÖREVİNE SON VERİLD
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Trabzonspor'lu futbolcular imza gününe katıldı
Toplam 1
Yorum
ne gerek vardı? kasımpaşa maçı hazırlıklarına da başlamışlardı ya, bu defa hazırlanmasalar da olur.
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Belhanda'yı geride bıraktı
Toplam 2
Yorum
gsli kumasi saglam, sezon basi dedim en iyi oyuncumuz feghouli
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