Fenerbahçe Gabriel Jesus'tan sonra harekete geçmiş! – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    'tan sonra harekete geçmiş!

    Fenerbahçe Gabriel Jesus'tan sonra harekete geçmiş!

    ’yi ‘ayağa kaldırması’ için devreye sokulan ‘altyapı projesi’ fikrinin Gabigol, Gerson ve son olarak Jesus’la Neres elden kaçınca doğduğu ortaya çıktı

    , başkan 'ın talimatıyla altyapıda devrim niteliğinde büyük bir hamle başlattı. Sarı-lacivertli kulüp bu projeyle 'Siyah Çoraplılar Akademisi' adı altında geleceğin yıldızlarını yetiştirecek, başına da dünyaca ünlü bir ismi getirecek. Bu fikir, aylarca izlenip elden kaçan yıldızlar nedeniyle ortaya çıktı. Saffet Akbaş, Kemalettin Şentürk ve Müjdat Yetkiner'den oluşan scot ekibi, Brezilya'da yıldız avı başlattı. Genç yetenekler izlendi, gelecek vadedenler için düğmeye basıldı ancak büyük emekler harcanarak izlenen bu yetenekleri Avrupa'nın devleri kaptı. İnter'e kaptırılan Santos'un 'Gabigol' lakaplı yıldızı Gabriel Barbosa, Roma'ya giden Fluminense'li Gerson Santos da Silva, Ajax'ın kadrosuna kattığı David Neres ve M.City'ye imza atan Palmeiras'lı , bu isimlerden sadece birkaçı... Özellikle Jesus'un elden kaçışı, fitili ateşledi, 'altyapı' fikri vücut buldu. Projenin başına getirilecek ismin Portekizli Ilidio Vale olduğu belirtiliyor.

    M.CİTY TAM 32 MİLYON EURO VERDİ
    F.Bahçe scout ekibinin onlarca maçını izleyip transferi için rapor verdiği Gabriel Jesus'u kaptı. devi, 1 Ocak 2017'de Palmeiras'a 32 milyon euro ödeyerek ünlü santrforu renklerine kattı.

    1. 9.5.2018
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