Carlos Kameni'den Fenerbahçe itirafı – Fotomaç – 09 Mayıs 2018
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    09 Mayıs 2018, Çarşamba
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    Carlos 'den itirafı

    Carlos Kameni'den Fenerbahçe itirafı

    Fenerbahçe forması giyen Carlos Kameni , İspanyol basınına Türkiye'deki hayatı ve ikinci lige düşen eski takımı Malaga ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    1. 9.5.2018 13:57
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