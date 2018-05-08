Volkan'ın taraftarlara tepkisi sürüyor! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Volkan'ın taraftarlara tepkisi sürüyor!

    Volkan'ın taraftarlara tepkisi sürüyor!

    Fenerbahçe kaptanı Volkan Demirel, 90. dakikada atılan golle kazanılan Bursa maçının zor ve stresli geçmesinin nedeninin taraftar olduğunu söyledi.

    1. 8.5.2018
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