Topal: Rakip hep yerdeydi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Topal: Rakip hep yerdeydi

    Topal: Rakip hep yerdeydi

    , Bursasporluların hakemden şikayet etmelerini anlayamadığını belirtirken, rakip oyuncuların sürekli vakit geçirdiğini söyledi.

    , Bursasporluların hakemden şikayet etmelerini anlayamadığını belirtirken, rakip oyuncuların sürekli vakit geçirdiğini söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Bursasporlu oyuncular maç boyunca yerden kalkmadı. Maçın neredeyse yarısı onlar yerde yatarken geçti. Kazanmayı sonuna kadar hak ettik" dedi.
    1. 8.5.2018
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Topal: Rakip hep yerdeydi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN