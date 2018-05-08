Sezon sonu bırakıyor! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    sonu bırakıyor!

    <a href="/index/sezon?id=03db2c7a-79b4-46f0-bacc-43739a9b4281" class="" rel="tag">Sezon</a> sonu bırakıyor!

    Fenrebahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman'ın sezon sonunda görevi bırakıp bırakmayacağı merak edilirken, deneyimli teknik adam kesin olarak kararını verdi.

    1. 8.5.2018 10:46
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    sonu bırakıyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN