Konyasporlu Samuel Eto'o PSG'li Kylian Mbappé'yi yeni Messi olarak gösterdi!
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Konyasporlu Samuel Eto'o 'li 'yi yeni olarak gösterdi!

    Konyasporlu Samuel Eto'o PSG'li Kylian Mbappe'yi yeni Messi olarak gösterdi!

    'un başarısı için top koşturan Eto'o, Kylian Mbappé'yi geleceğin 'si olarak gösterdi.

    Henüz 19 yaşında olmasına rağmen Monaco'da gösterdiği performans sayesinde astronomik bir bonservis bedeli ile Paris Saint-Germain FC'nin yolunu tutan Kylian Mbappé'ye, 'un yıldız ismi Samuel Eto'o'dan övgü geldi.

    Tecrübeli isim France Football'a konuştu. Kylian Mbappé'nin iyi bir kariyere sahip olması için dikkat etmesi gereken çok fazla şey olduğuna dikkat çeken Eto'o, "Kylian Mbappé, geleceğin Lionel 'si. Etrafında olup bitenleri anlaması lazım. Umarım bir gün onunla konuşma fırsatı bulurum" sözlerini kullandı.

    1. 8.5.2018 21:49
    2. Güncelleme: 8.5.2018 22:00
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