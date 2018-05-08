Giuliano: "Baskı artık Galatasaray’da!" – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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HEPSİ
    08 Mayıs 2018, Salı
    OYUN ENGLISH

    Giuliano: "Baskı artık ’da!"

    Giuliano: "Baskı artık Galatasaray’da!"
    Sarı-lacivertli takımın bir başka sambacısı Giuliano da galibiyetiyle şampiyonluk yarışına iyice ağırlık koyduklarını dile getirdi. Yıldız oyuncu, "Bursa'ya karşı gol atmakta zorlandık. Yediğimiz golle panikleyecekken rakibin forveti bizim atmamız gereken golü attı. Artık baskıyı hissetsin" dedi.
    1. 8.5.2018
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