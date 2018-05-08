Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı! – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!

    <a href="/index/fenerbahce?id=65439000-410e-4c14-94da-0622ac043911" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!

    İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ın transfer listesinde bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ın takımdan ayrılışına izin verilmediği iddia edildi.

    1. 8.5.2018 11:26
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