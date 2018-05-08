Fenerbahçe'den Gerrard'a flaş Skrtel yanıtı!
İskoçya Ligi takımlarından Glasgow Rangers'ın transfer listesinde bulunan Fenerbahçeli savunma oyuncusu Martin Skrtel'ın takımdan ayrılışına izin verilmediği iddia edildi.
- 8.5.2018 11:26
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 4
Yorum
hasan Onur sana helal olsun kardeşim. Yönetim lütfen sözleşme yenileyin ve ücretini artırın, vefanın karşılığını verelim kardeşime.
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Volkan'ın taraftarlara tepkisi sürüyor!
Toplam 12
Yorum
taraftarfb12 aykutun yerinde olsaydım devre arası seni göndertirdim..şampiyon olurduk.
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Volkan'ın taraftarlara tepkisi sürüyor!
Toplam 12
Yorum
nokta sen ve kameni mahfettiniz.
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