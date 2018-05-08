Fenerbahçe'de gözler kupa finaline çevrildi – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    'de gözler kupa finaline çevrildi

    Fenerbahçe'de gözler kupa finaline çevrildi

    , 'nda 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.

    Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.

    Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

    Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

    1. 8.5.2018 13:45
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