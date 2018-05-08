Fenerbahçe'de gözler kupa finaline çevrildi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda 10 Mayıs Perşembe günü Diyarbakır'da Teleset Mobilya Akhisarspor ile yapacağı final maçının hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Aykut Kocaman yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların ısınma hareketlerinin ardından top kapma ve pas çalışmaları yaptığı bildirildi.
Antrenmanın dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Sarı-lacivertli takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
- 8.5.2018 13:45
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TFF’den 9 milyon tazminat
Toplam 1
Yorum
sgk.lı bu kadar para verseler her vatandaş imparator olur..
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2 yıldır para alamayan isim Onur Kıvrak!
Toplam 5
Yorum
KRAL ONUR adam bedava oynuyor, helal olsun. ödeme yapılması şart, yazıktır günahtır. Esteban gibi kulübede oturup para almıyor. tebrikler ONUR.
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Mustafa Kaplan "Özat'ın açıklamalarına hem üzüldüm hem şaşırdım"
Toplam 1
Yorum
Taraftar batacak geminin kaptanı olarak son güne kadar takım başında kalacağına ilk terk eden adam Ümit Özat.Kendisine yakışanı yapan spor adamı..
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