Fenerbahçe 4 yıllık kupa hasretini dindirmeye çalışacak – Fotomaç – 08 Mayıs 2018
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    08 Mayıs 2018, Salı
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    Fenerbahçe 4 yıllık kupa hasretini dindirmeye çalışacak

    Fenerbahçe 4 yıllık kupa hasretini dindirmeye çalışacak

    Fenerbahçe Futbol Takımı, Ziraat finalinde 10 Mayıs Perşembe günü karşılaşacağı Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenmesi durumunda, yaklaşık 4 yıllık kupa hasretini bitirecek.

    Fenerbahçe, son kupasını 25 Ağustos 2014'te kaldırdı. Sarı-lacivertliler, teknik direktör yönetiminde 2013-2014 sezonunu şampiyon tamamladı. Yanal'ın sezon sonunda ayrılmasından sonra takımın başına geçen yönetiminde TFF Süper Kupa maçına çıkan Fenerbahçe, Galatasaray'ı penaltılarda geçerek kupa sevinci yaşadı.

    Sarı-lacivertliler daha sonra 2014-2015, 2015-2016 ve 2016-2017 sezonlarında mücadele ettiği hiçbir kulvarda kupa kazanma başarısı gösteremedi.

    ?PEREİRA VE ADVOCAAT KUPA KALDIRAMADI
    Fenerbahçe'nin 'dan önceki son iki teknik direktörü, herhangi bir kulvarda şampiyonluk sevinci göremedi.

    Son kupasını yönetiminde kaldıran sarı-lacivertlilerde, daha sonra göreve gelen Portekizli Vitor Pereira ve Hollandalı beklentileri karşılayamadı.

    Özellikle Pereira döneminde yapılan önemli transferlere rağmen başarıya ulaşılamazken, geçen sezon takımın başında olan Advocaat da kupa sevinci yaşayamadı.

    KOCAMAN'IN KUPASIZ SEZONU YOK
    Fenerbahçe Teknik Direktörü , sarı-lacivertli takımın başında geçirdiği her sezonda takımına en az bir kupa kazandırdı.

    Sarı-lacivertlileri 2010-2013'te 3 sezon çalıştıran ve bu sezon tekrar takımın başına geçen Kocaman, başarılı istatistiğini devam ettirmeye çalışacak.

    Kocaman yönetiminde Fenerbahçe, 2010-2011 sezonunda Süper Lig'i şampiyon olarak tamamladı. Kocaman'la sarı-lacivertliler, 2011-2012'de 'nı alarak, bu organizasyondaki 29 yıllık hasretini dindirmişti. Fenerbahçe, Kocaman yönetiminde 2012-2013 sezonunda da 'nı müzesine götürmüştü.

    1. 8.5.2018 11:17
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