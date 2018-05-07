Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim?
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor-Fenerbahçe finalinin hakemi belli oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda final Cüneyt Çakır'ın oldu. T.M. Akhisarspor ile Fenerbahçe arasında Diyarbakır Stadyumu'nda 10 Mayıs Perşembe günü saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Barış Şimşek olacak.
- 7.5.2018 14:49
- Güncelleme: 7.5.2018 14:57
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Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Toplam 1
Yorum
DEMBABA Dembabaya laf edenler sow a ve furkana bir sözünüz yokmu. hem kendi kalesine gol attı hemde rakibine atmadı.
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Ali Ay: Karşımıza Fenerbahçe değil Fırat Aydınus çıktı
Toplam 8
Yorum
seyirci Fırat aydınus ilk yarıda A.Atıfın pozisyonunu göremiyor neden,F.B. 10 kişi kalacak,uçururlar adamı. Sıkıysa Titiye verdiği gibi onada verse
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Akhisarspor Galatasaray maçında istenmeyen olaylar!
Toplam 1
Yorum
insan insan olamazsınız.....
Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor Fenerbahçe finali ne zaman saat kaçta nerede maçın hakemi kim? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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