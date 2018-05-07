Yugoslav kolonisi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    kolonisi

    Yugoslav kolonisi
    2000-2004 yılları arasında forması giyen Zoran Mirkovic, Sırp basınına verdiği röportajda o günler günleri hakkında konuştu. , "Şampiyon olup G.Saray'ın hegemonyasını sonlandırmıştık. Takım, küçük bir kolonisi gibi olmuştu. Rapajic, Lazetic, Mirkovic ve Balic vardı. Ardından Stevic gelmişti" dedi.
    1. 7.5.2018
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