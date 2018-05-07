Volkan Demirel: "Bizi aşağıya çekiyorlar" – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    : "Bizi aşağıya çekiyorlar"

    Volkan Demirel: "Bizi aşağıya çekiyorlar"

    ’de taraftara bir isyan da kaptandan geldi.

    F.Bahçe kaptanı Volkan Demirel, taraftarın protestolarına isyan edenlerden biriydi.

    İşte o sözler: "Bu camiada Musa'yı (Sow) benden daha fazla kimse sevemez. Ama halen 'Musa' diye bağırıyoruz. Bizi aşağıya çekiyor bunlar. Şu an içeride herkes bunu konuşuyor. Bize biraz daha saygı göstersinler. Biz burada taraftarımız mutlu olsun diye mücadele ediyoruz. Buralara nerelerden geldik. Hafta içi de bir kupa maçımız var, inşallah kupayı da kazanıp son iki haftaya öyle girmek istiyoruz. Bu kupa bizim için artı motivasyon olacaktır. Sahada mücadele eden herkes için biraz daha sevgi, saygı diyorum. Bizler bu armayı, bu formayı taşıyoruz. Bu formaya hizmet eden herkes değerlidir."

    1. 7.5.2018
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