Valbuena... Valbuena... – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    ... Valbuena...

    Valbuena... Valbuena...
    Fenerbahçeli taraftarlar ilk yarının sonunda Aatıf'a tepki gösterirken, o sırada ısınma hareketleri için ayağa kalkan 'ya destek verdi ve "Valbuena... Valbuena..." diye bağırdı. İkinci yarının başında oyuna dahil olan Fransız futbolcu, ilk yarıda hiçbir varlık gösteremeyen sarı-lacivertli takıma tempo kazandırdı.
    1. 7.5.2018
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