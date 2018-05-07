Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...
Beşiktaş'ın yıldızı Ryan Babel, Fenerbahçe-Bursaspor maçı sonrası hakem Fırat Aydınus'un kararlarına "alkış" emojisiyle tepki gösterdi.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.
Maçta hakem Fırat Aydınus'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu Ryan Babel'den maç sonunda tepki geldi.
Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı. Babel'in bu paylaşımı binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlar paylaşımın altında tartıştı.
- 6.5.2018 19:10
- Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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