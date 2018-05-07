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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    'den dikkat çeken paylaşım! ...

    Ryan Babel'den dikkat çeken paylaşım! Fenerbahçe...

    Beşiktaş'ın yıldızı , -Bursaspor maçı sonrası hakem 'un kararlarına "alkış" emojisiyle tepki gösterdi.

    'in 32. haftasında , evinde Bursaspor ile karşı karşıya geldi. Ülker Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Fenerbahçe 2-1'lik skorla kazandı.

    Maçta hakem 'un verdiği kırmızı kart kararları tartışılırken, Beşiktaşlı futbolcu 'den maç sonunda tepki geldi.

    Twitter'dan tepkisini belli eden Hollandalı oyuncu, "Alkış" emojisi bıraktı. Babel'in bu paylaşımı binlerce kez paylaşıldı ve taraftarlar paylaşımın altında tartıştı.

    1. 6.5.2018 19:10
    2. Güncelleme: 7.5.2018 02:09
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