Nabil Dirar riske edilmedi – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    riske edilmedi

    Nabil Dirar riske edilmedi
    , kadroda sürprize imza atmazken, beklenen 11'le sahaya çıktı. Sarı-lacivertli takımda ideal kadrodan tek eksik Nabil Dirar'dı. Geçen hafta oynanan Kasımpaşa maçında adalesinden sakatlanan, son iki idmana ise çıkan Faslı kanat oyuncusu, ağrıları tam geçmeyince riske edilmedi. Dirar'ın yerine önünde Alper Potuk ilk 11'de görev aldı.
    1. 7.5.2018
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