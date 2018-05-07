Fenerbahçe ezber bozdu – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    ezber bozdu

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a> ezber bozdu

    Fenerbahçe son dakikalarda attığı golle Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçerken, bu sezon ilk defa geriye düştüğü bir maçı çevirmiş oldu. Bursasporlu Moussa Sow Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olurken, Fenerbahçe'de Hasan Ali performansıyla alkış aldı.

    İşte Fenerbahçe-Bursaspor maçının öne çıkan istatistikleri;

    1. 7.5.2018 15:05
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