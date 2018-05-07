Fenerbahçe son dakikalarda attığı golle Bursaspor'u 2-1'lik skorla geçerken, bu sezon ilk defa geriye düştüğü bir maçı çevirmiş oldu. Bursasporlu Moussa Sow Fenerbahçe'ye ilk kez rakip olurken, Fenerbahçe'de Hasan Ali performansıyla alkış aldı.

İşte Fenerbahçe-Bursaspor maçının öne çıkan istatistikleri;