Dermandao – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Dermandao

    Dermandao
    'ın iki maçtır süre vermediği Fernandao, karşısında sonradan oyuna girip 'yi ipten aldı. 78. dakikada maça dahil olan sambacı, dakikalar 90'ı gösterirken iki zıt duyguyu birden yaşattı. Aynı dakikada önce golü kaçırdı, herkes saç-baş yoldu; pozisyonun devamında ise topu ağlara gönderip Kanarya'yı zafere taşıdı. Fernandao, ligde 6'ncı golüne imza attı.
    1. 7.5.2018
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