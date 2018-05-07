Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe, Bursaspor'u 2-1 mağlup etti.
- 7.5.2018 13:13
- Güncelleme: 7.5.2018 13:33
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- Aykut Kocaman ilke izin vermedi!
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Tudor yüzüne bakmıyordu! Rodrigues, Fatih Terim'le yükselişe geçti.
Toplam 1
Yorum
FUTBOL USA SN. TERIM, CENGIZ, BABACAN, EMRE MOR, CAGLAR GIBI GENCLERI MILLI TAKIMA KAZANDIRMISTI.
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Trabzonspor'da değişiklik için sezon sonu beklenecek
Toplam 1
Yorum
tokatlı zaten yeniliyoruz, hiç değilse alt yapıdan cafer, hüseyin türkmen, sefa çıksın oynasın, burası rıza hocanın çiftliği değil kardeşim yetti be
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Tuncay Şanlı'dan ilginç yorum: "Zaten Gomis penaltı öncesi..."
Toplam 1
Yorum
N0_Name Gomis'te bir düşüş var konsantrasyonu eksilmiş gibi. Allah'tan Muslera ve beklerimiz çok iyi de maç kazanabiliyoruz.
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