Aykut Kocaman: "Bırakabilirim"
F.Bahçe ile 1 sezon daha kontratı bulunan tecrübeli hoca taraftara isyan etti ve “Sezon başından bu yana ıslıklanan oyuncularla buraya geldik. Sezon sonunda kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapacağım” dedi.
Kocaman, şöyle konuştu: "İçerideki maçlarda oyun düzenine sadakat bizi diğer takımlardan farklı kılıyor. Aynı şeyleri ısrar ve sabırla yaparak, beklediğimin de üzerinde çok sıkıntılarla mücadele ederek geldik. Sezon başından bu yana ıslıklanan oyuncularla şu ana kadar geldik. Islıklanan oyuncular başta olmak üzere bütün oyuncuları kutluyorum. Şunu anlamakta zorlanıyorum, ben de bu camiada uzun yıllar futbol oynadım. Bu takımın formasını daha önce giyen bir oyuncu vardı rakip sahada. Çok sevdiğim bir oyuncudur Sow. Rakip oyuncu son saniyede golü atamadığı için üzüldü. O bu kadar üzülürken, bizim oyuncularımız da maçı çevirmek için bu kadar çaba sarf ederken, tribünlerde başka bir oyuncunun adı söyleniyorsa, bu sevgiyi aşan bir durum oluyor. Bu seneki pozisyonumuzu belirleyen nokta iç sahadaki puan kayıplarıdır. Kendi taraftarımızla ne benim ne de grubun karşı karşıya gelme gibi bir durumu yok ama bu şekilde de biraz zor bir durum var. Bu anlaşılmaz durumun içinde fazla kalıp kalmamakla ilgili bir değerlendirme yapma gereği duyuyorum." Kocaman'ın kontratı 30 Haziran 2019'da sona eriyor.
LEHİMİZE HATA OLDU
Aykut Kocaman hakem Fırat Aydınus'un kendilerine avantaj yarattığını söyledi. Kocaman, "Bugün maçı son derece doğru götüren bir hakem vardı. Oyunun sonlarına doğru lehimize birkaç hatanın olduğu doğru. Ama bugün 25'e yakın şut atan, son ana kadar maçı isteyen bir takım vardı" diye konuştu.
- 7.5.2018
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Chelsea sahasında Liverpool'u tek golle geçti
Toplam 1
Yorum
İzleyici Ne oldu Liverpool destekcılerı hakem olmayınca Kazanamıyormu Liverpool hanı buyuk takımdı hakem olmayınca 0 SINIZ KOCA BİR SIFIRSINIZ 000000
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
MAÇ SONUCU:. Akhisar 1-2 Galatasaray. fauller 16 ya 9 ofsaytlar 8-1 kartlar 6-2 kaldı 180 dakika
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MAÇ SONUCU: Akhisar 1-2 Galatasaray
Toplam 10
Yorum
osman SARIYLA KIRMIZIYLA ANLIMIZIN AKIYLA
Aykut Kocaman: "Bırakabilirim" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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