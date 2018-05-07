Alper Potuk Bursaspor karşısında döküldü – Fotomaç – 07 Mayıs 2018
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    07 Mayıs 2018, Pazartesi
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    karşısında döküldü

    Alper Potuk Bursaspor karşısında döküldü

    Milli yıldız, karşısında bulduğu fırsatı iyi değerlendiremedi.

    Hareketli özel hayatı nedeniyle magazin basınına konu olan ve Ali Yıldırım tarafından sert bir dille uyarılan , Dirar'ın yokluğunda bu sezon 8. kez ilk 11'de şans buldu. Ancak milli futbolcu verilen bu şansı yine kötü kullandı. Aldığı topları çoğunlukla ezdi.
    1. 7.5.2018
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